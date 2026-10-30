Социальные учреждения Брестской области получили 22 новых специализированных микроавтобуса Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Торжественная церемония вручения ключей от новой техники состоялась сегодня в Бресте. Специализированные микроавтобусы сошли с конвейера автозавода и были переданы территориальным центрам социального обслуживания населения (ТЦСОН) и социальным пансионатам. Машины полностью адаптированы для маломобильных граждан — они оборудованы современными электрогидравлическими подъемниками и системами надежной фиксации кресел-колясок в салоне.

Ключи от автомобилей представителям социальных учреждений вручили заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович и заместитель начальника управления автомобилестроения и металлургии Министерства промышленности Александр Драницкий. Как отметила Юлия Бердникова, для людей, которым трудно покинуть пределы дома, такой транспорт открывает возможность посещать занятия и медицинские учреждения. Кроме того, спецтранспорт позволит мобильным бригадам быстрее добираться до одиноких пожилых граждан в отдаленных поселках.

Закупка техники была профинансирована из средств республиканского бюджета по Государственной программе «Общество равных возможностей» на 2026–2030 годы. Всего в текущем году учреждения социального обслуживания получили 27 микроавтобусов. Масштабное обновление автопарка за последние четыре года, в рамках которого соцучреждения республики получили 120 транспортных средств (включая 81 микроавтобус), уже позволило увеличить число получателей социальных услуг более чем на 7 тысяч человек.