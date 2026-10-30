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Экономика РБ


МАРТ НАПОМНИЛ О ПРОСТОМ СПОСОБЕ ПОИСКА БЫТОВЫХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ


15:32 30.10.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило для граждан полезную памятку, которая поможет быстро сориентироваться при поиске нужного сервиса в незнакомом районе или при необходимости срочного ремонта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, найти парикмахерскую, автосервис или пункт проката инструментов в любом населенном пункте страны теперь можно с помощью единого официального источника.

Вся актуальная информация об организациях и предпринимателях этой сферы собрана в государственном информационном ресурсе «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь». На сегодняшний день в нашей стране работают более 32 тысяч субъектов хозяйствования, которые оказывают услуги в 28 тысячах объектов. Гражданам доступно около 140 видов сервиса — от пошива одежды до ремонта автомобилей, причем наибольшее количество таких точек сосредоточено в Минске (8 023 объекта) и в Брестской области (3 859 объектов).

Для того чтобы быстро отыскать нужную мастерскую или салон среди этого массива данных, ведомство предлагает воспользоваться одним из двух удобных электронных вариантов: порталом «Е-Паслуга» или официальным сайтом МАРТ (путь: Деятельность МАРТ → Торговля и услуги → Регулирование бытового обслуживания населения → Реестр бытовых услуг).

В соответствующем разделе на сайте министерства пользователей ждут две таблицы — со списком субъектов и списком самих объектов бытового обслуживания, которые можно легко отфильтровать по названию конкретного населенного пункта.

Однако при поиске стоит учитывать один важный нюанс: данные о самозанятых гражданах в этот реестр не вносятся. Физические лица, которые работают самостоятельно (например, оказывают услуги по маникюру, фотосъемке или ремонту одежды в соответствии с постановлением Совета Министров № 457), имеют законное право обслуживать население, но сведения о них в общую базу не включаются.
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