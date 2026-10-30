Стратегическая цель приоритета «Национальная демографическая безопасность» – популяризация ценности большой семьи и здорового образа жизни. Об этом заявил 29 октября 2026г. заместитель министра экономики Алексей Зубович, представляя на площадке Гомельского облисполкома делегатам Всебелорусского народного собрания от региона предварительные итоги реализации Программы-2030 в текущем году, передает пресс-служба экономического ведомства.

В своем выступлении заместитель министра сделал особый акцент на проделанной работе по преодолению вызовов демографической безопасности, с которыми в той или иной степени, сталкиваются развитые страны мира. Её решение в текущей пятилетке обеспечивается через выполнение трех задач: увеличить количество родившихся, повысить продолжительность жизни, снизить смертность.

«Продолжаем поддерживать многодетные семьи: в 26-м размер семейного капитала вырос до 35,5 тыс. рублей, открыто 5,9 тысяч новых счетов. Увеличиваются и ежемесячные пособия по уходу за детьми. В полном объеме сохраняются налоговые, трудовые, жилищные и иные меры поддержки.

Государство сделало шаг навстречу и тем, у кого самостоятельно не получается познать радость отцовства и материнства: расширены возможности использования ЭКО, благодаря чему на свет уже появилось 604 маленьких белоруса.

Для повышения престижа института брака не менее важна мотивация примером. В текущем году во всех регионах страны прошли конкурсы, фестивали и форумы, призванные популяризировать историй родителей, успешно совмещающих работу и воспитание детей. И эта пиар-кампания тоже дает результаты. По опросам НАН за год значимость семьи в иерархии ценностей выросла с 49,6 до 50,8 процента.

В свою очередь ключевые составляющие активного долголетия – доступная медицинская помощь и здоровый образ жизни. И государство реагирует на эти потребности, инвестируя значительные средства в развитие инфраструктуры на местах. В этом году в регионах открылось 5 поликлиник и больниц, а сеть спортивных учреждений пополнили 4 новых объекта. Это означает, что у наших людей появилось большей возможность поддерживать хорошую физическую форму, а, при необходимости, получить быстрое и безопасное лечение», – отметил Алексей Зубович.