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Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВИЛА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В ПОДМОСКОВНЫЙ АЭРОПОРТ ЖУКОВСКИЙ


14:07 30.10.2026

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.

Сегодня, 30 октября, первый самолет Embraer-195 уже вылетел из Минска в 13:15. Обратный рейс запланирован на 15:35 с прибытием в белорусскую столицу в 17:05.

Оформить перелет можно на официальном сайте авиакомпании belavia.by, а также в офисах продаж и у агентов.
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