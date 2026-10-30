«Белавиа» возобновила регулярные рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.

Сегодня, 30 октября, первый самолет Embraer-195 уже вылетел из Минска в 13:15. Обратный рейс запланирован на 15:35 с прибытием в белорусскую столицу в 17:05.

Оформить перелет можно на официальном сайте авиакомпании belavia.by, а также в офисах продаж и у агентов.