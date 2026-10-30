МТС подвел итоги сентябрьского расширения 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, включены в сеть и модернизированы базовые станции в 28 районах во всех областях. Основной акцент сделан на сельскую местность и небольшие населенные пункты, где улучшено покрытие, качество мобильного интернета и звонков VoLTE.

География охватила Минск, Гомель, Гродно и Могилев, а также такие крупные города, как Борисов, Глуск, Жодино, Несвиж, Костюковичи и Любань. Связь усилена и в сельской местности: работы прошли в деревнях и агрогородках целого ряда районов в каждой из областей страны — всего 41 базовая станция и модернизация на 23 площадках путем добавления дополнительных секторов на имеющимся оборудовании. 60% этих объектов смонтированы на опорах, электропитании и транспортной сети МТС.

Для оптимального баланса между покрытием и скоростью задействованы диапазоны 800, 1800 и 2600 МГц. Полоса 800 МГц расширяет покрытие в сельской местности и вдоль транспортных коридоров, 1800 МГц — обеспечивает компромисс между зоной охвата и емкостью, а 2600 МГц — повышает пропускную способность в местах с высокой плотностью трафика.

Всего с начала года МТС включил в сеть более 700 базовых станций 4G. Сегодня абонентов обслуживают более 8 тысяч базовых станций LTE, охватывая территорию, на которой проживают 99,76% населения.

Работы по развитию 4G/5G реализуются в рамках стратегического партнерства с компаний beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Параллельно с четвертым поколением увеличивается доступность интернета пятого поколения. В сентябре 5G появился у жителей Гродно, а в Минске, Гомеле и Могилеве продолжились работы по наращиванию ресурса сети для обеспечения «гигабитных» скоростей. Ознакомиться с зонами обслуживания 4G/5G можно на сайте МТС.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

В 2015 году МТС первым в стране предоставил пользователям доступ к 4G, а в 2022 году — запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Мобильным интернетом 5G абоненты могут пользоваться с начала апреля.