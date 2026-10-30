В двух чтениях принят проект закона о бюджете Фонда социальной защиты населения Беларуси на 2027 год. Документ на рассмотрение парламентариев представил министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, согласно законопроекту, доходы фонда запланированы на уровне 42,8 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в текущем году. При этом основным источником финансирования традиционно останутся обязательные страховые взносы, которые обеспечат 92,9% всех поступлений.

За счет накопленных доходов государство намерено существенно увеличить финансирование социальных обязательств, расходы на которые запланированы в объеме 42,3 млрд рублей. Это на 4,6 млрд рублей превышает уровень 2026 года. Большая часть этих средств — более 80% всех расходов фонда, или 34,1 млрд рублей — будет направлена на выплату пенсий. В результате такой поддержки средние пенсии по возрасту в 2027 году должны увеличиться на 10%.

Оставшаяся часть бюджетных средств пойдет на финансирование государственных пособий, общая сумма которых составит 7,7 млрд рублей. Из этой статьи расходов 4,4 млрд рублей целевым образом предусмотрено на поддержку семей, связанную с рождением и воспитанием детей. В целом бюджет фонда на 2027 год сохранит устойчивость: профицит превысит расходы на 522,4 млн рублей за счет средств профессионального пенсионного страхования.