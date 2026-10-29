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Экономика РБ


ПОРТАЛ PRACA.BY ПРЕДСТАВИЛ БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОР РЕЗЮМЕ


11:43 30.10.2026

Портал Praca.by представил бесплатный онлайн-конструктор резюме, который помогает быстро создать грамотный документ для успешного поиска работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе площадки, инструмент разработан при участии HR-экспертов и ориентирован на реальные требования рынка труда.

Шаблоны спроектированы так, чтобы системы автоматического отбора кандидатов и HR-специалисты легко считывали ключевую информацию о навыках и опыте. Подсказки помогают не упустить важные сведения и правильно представить профессиональный опыт.

Доступны готовые пресеты для начинающих специалистов и кандидатов с опытом, а также примеры резюме для 277 профессий в 26 категориях. Они помогают подобрать подходящие формулировки и определить, какие сведения важны для конкретной специальности.

Готовый документ можно скачать или опубликовать в каталоге соискателей Praca.by, чтобы сделать его доступным работодателям. Весь процесс проходит в браузере: заполнение формы, расчет полноты профиля и генерация файлов происходят на устройстве пользователя. Введенные данные не собираются и не обрабатываются на сервере.

Конструктор дополняет инструменты Praca.by для поиска работы и помогает соискателям представить свои компетенции в понятном для работодателей формате.
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