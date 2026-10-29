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Экономика РБ
НА СТАНЦИЯХ BATTERYFLY ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ДО НУЖНОГО ПРОЦЕНТА
11:08 30.10.2026
На станциях BatteryFly появилась возможность автоматически заряжать электромобиль до нужного процента.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, выбрать нужный уровень позволяет опция в обновленном приложении платформы. Свои ноу-хау сеть BatteryFly представила на своем стенде на 30-м Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo в Минске.
Разработчики доработали приложение BatteryFly: обновили интерфейс, пересмотрели навигацию, улучшили поиск и добавили новые возможности для владельцев электромобилей. Теперь после открытия приложения пользователь сразу видит карту зарядных станций на весь экран. Основные разделы — пополнение счета, профиль и связь со службой поддержки — собраны в постоянно доступном нижнем меню. А также теперь можно начать зарядку в один клик как обычным водителям, так и бизнесу.
Но самое интересное — это возможность определять нужный уровень заряда. Водитель может выбрать любое значение, а не только 80% или 100%. Например, остановить зарядку на 92%, если этого достаточно для дальнейшей поездки и оптимально для его электромобиля.
«Важно, что сейчас можно выбрать произвольный процент заряда, а не ограничиваться 80% или 100%. Это полезно, когда водитель знает особенности своего автомобиля и хочет зарядиться до нужного уровня, сохранив высокую скорость зарядки. За этим будущее», — отмечают в BatteryFly.
Кроме того, BatteryFly продолжает расширять зарядную сеть. До конца 2026 года планируется ввести еще больше новых станций.
«Установка зарядной станции — длительный, трудоемкий и финансово затратный процесс. Даже если место кажется идеальным, нужно получить согласования разных организаций. Например, одно из требований касается сохранения зеленых насаждений: если установка повредит растениям, разрешение на нее могут не выдать. Мы не вырубаем деревья и не закатываем газоны в асфальт ради зарядных станций и стараемся максимально бережно относиться к окружающей среде», — признаются в сети.
На форуме можно напрямую повлиять на развитие сети. На большой карте Беларуси каждый желающий может наклеить отметку и подписать адрес, где хотел бы видеть новую зарядную станцию. Все предложения планируют собрать, проанализировать и передать команде проектировщиков.
В BatteryFly видят перспективы в сотрудничестве с отечественными производителями оборудования. В частности, платформа использует зарядные станции белорусской компании «Стрим». По данным BatteryFly, 50% станций, предназначенных для нового хаба у ТЦ «Энергия» в Витебске, выпущены белорусами.
«Мы работаем и с зарубежными, и с белорусскими производителями. Для нас важно качество и надежность зарядных станций. При этом мы смотрим на то, какие электромобили появляются на рынке, и адаптируем инфраструктуру под их потребности. В частности, устанавливаем больше коннекторов CCS, чтобы у владельцев таких автомобилей было больше возможностей для зарядки», — признаются в BatteryFly.
30-й Белорусский энергетический и экологический форум EnergyExpo проходит в Минске с 27 по 30 октября 2026 года. Можно посетить стенды и узнать больше о развитии зарядных станций в Беларуси. Вход на выставку бесплатный, но требуется онлайн-регистрация.
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