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Экономика РБ


СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ


10:42 30.10.2026

Сморгонский агрегатный завод расширяет сотрудничество с партнерами в Узбекистане. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Александр Гакуть.

«Укрепить свои позиции на перспективном среднеазиатском рынке нам удалось в рамках масштабного визита делегации Гродненской области во главе с губернатором Юрием Караевым в Республику Узбекистан. Главным итогом деловой поездки для нашего предприятия стало подписание двух стратегических внешнеэкономических контрактов. Договоренности будут действовать до конца 2028 года», — рассказал Александр Гакуть.

Руководитель отметил, что Узбекистан сегодня — динамично развивающийся рынок, где ценят надежность. Поэтому интерес к технике BELARUS здесь стабильно высок. Стратегическими партнерами Сморгонского агрегатного завода стали ООО «Давлатёр плюс турт Х» (Ферганская область) и ООО PLANETA SERVIS (г. Ташкент).

«Партнеры забирают технику на условиях самовывоза, возлагая на себя все затраты по логистике. Когда товар действительно подтвержден качеством и закрывает реальные потребности аграриев, за ним готовы ехать через тысячи километров. Вот и ООО «Давлатёр плюс турт Х», ранее закупавшее у нас всю номенклатуру производимой продукции и запчасти, до конца этого года планирует приобрести партию мотоблоков с навесным оборудованием», — добавил директор предприятия.

Отметим, за январь — август этого года экспорт резидентов свободной экономической зоны «Гродноинвест», в состав которых входит ОАО «САЗ», в Узбекистан увеличился более чем в два раза. Сморгонские машиностроители в очередной раз доказали: марка BELARUS — это знак качества, открывающий любые границы, связывающий регионы и уверенно завоевывающий новые горизонты.
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