Жилье в Минске надо строить, но при этом не стоит забывать о городах-спутниках. Об этом заявил сегодня, 30 октября 2026 года, Александр Лукашенко на открытии новой Городской клинической инфекционной больницы, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

По словам Главы государства, масштабное развитие жилищного строительства в столице необходимо сбалансированно сочетать с разгрузкой мегаполиса и развитием прилегающих регионов.

Поводом для обсуждения градостроительных планов стало открытие важнейшего для страны социального объекта. Новый больничный городок спроектирован как единственный в Беларуси инфекционный стационар, способный работать с биологическими угрозами абсолютно всех уровней. Белорусский лидер подчеркнул стратегическую значимость открывшейся клиники, отметив, что специализированную медицинскую помощь и лечение здесь будут получать пациенты со всех уголков республики.

«В Минске нам нужна была инфекционная больница. Мы ее построили. Здесь разные блоки, независимые друг от друга. Мы в любой момент можем изолировать любых больных», — отметил Александр Лукашенко, оценивая надежность созданного биологического щита страны.