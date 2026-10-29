Александр Лукашенко сегодня, 30 октября, открыл новую Городскую клиническую инфекционную больницу в Минске, приняв участие в торжественной церемонии ее запуска, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита Главе государства доложили о развитии всей системы здравоохранения Минска, а сам белорусский лидер ознакомился с материально-технической базой нового больничного городка, разместившегося в Центральном районе вблизи Долгиновского тракта.

Этот современный комплекс пришел на замену действующей инфекционной больнице, чьи подразделения до сих пор были рассредоточены в центре города по отдельным зданиям, включая корпуса 1913 года постройки. Созданный объект спроектировали как единственный в Беларуси инфекционный стационар, способный работать с угрозами всех уровней, вплоть до высшего — IV уровня биологической опасности. Максимальная безопасность здесь обеспечивается за счет построения лечебных отделений по типу полных мельцеровских боксов.

Для эффективной работы медиков корпуса оснастили передовыми системами инфекционного контроля, которые минимизируют риски распространения возбудителей заболеваний. В клинике развернули реанимационный блок нового поколения с технологиями мультипараметрического мониторинга, а также современное лабораторное, диагностическое и лечебное оборудование. Это позволило создать условия для оперативного выявления и лечения всех потенциально возможных на территории страны инфекционных заболеваний.

Инженерные и архитектурные решения нового стационара гарантируют надежную защиту населения в любых форс-мажорных обстоятельствах. В случае осложнения эпидемической обстановки, масштабных эпидемий или пандемий, учреждение здравоохранения сможет оперативно увеличивать свою мощность не менее чем в два раза.