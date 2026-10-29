Перспективы дальнейшего развития белорусско-узбекских межрегиональных отношений рассмотрели в Правительстве на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с Хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым, сообщает пресс-служба Совмина.

Юрий Шулейко отметил высокую заинтересованность узбекского бизнеса в сотрудничестве с Беларусью, что содействует развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Налажено взаимодействие на региональном уровне. "На встрече подведем черту, что сделали, что необходимо еще сделать, какие вопросы нужно решать", - отметил Юрий Шулейко.

Вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на четкое выполнение достигнутых договоренностей, о своей позиции всегда заявляет открыто.

"Мы выходим на другой уровень нашего дружеского сотрудничества, говорим уже не только о торговле, но и о конкретных проектах в регионах. Белорусский бизнес также заинтересован в совместной работе", - добавил заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, нужно переходить от посреднических схем к прямым контактам с полноценным использованием транспортной инфраструктуры на территории двух стран. "Развивая наше партнерство, можем показать пример успешного взаимодействия и прийти к значимым результатам", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Хайрулло Бозаров рассказал, что прорабатываются новые проекты, инициативы. "Благодаря встречам Глав наших республик открылась новая глава наших взаимоотношений. Созданы условия для работы регионов. Сначала развивали отношения только с Гомельской областью, теперь и с Минской", - отметил Хайрулло Бозаров.

Он особо выделил проекты в сфере деревообработки. Обсуждаются и другие направления взаимодействия.