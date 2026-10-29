В III квартале 2026 года рынок недвижимости Минска сохранил высокую активность. За этот период было зарегистрировано 3 417 сделок купли-продажи, что в среднем составляет около 1 150 операций в месяц. Только за сентябрь новые владельцы появились у 1 125 квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

В общей сложности за три месяца покупатели инвестировали в столичную недвижимость 1,24 млрд рублей, приобретя 172,8 тыс. квадратных метров жилья.

Высокий спрос привел к дальнейшему росту цен, хотя к концу квартала его темпы начали замедляться. По сравнению со II кварталом стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 10–12% в рублях (на 4–6% в долларовом эквиваленте). Традиционно самым дорогим остается «квадрат» в однокомнатных квартирах, который достиг 7 470 рублей ($2 520). Квадратный метр в двухкомнатных квартирах оценивается в 6 640 рублей ($2 240), а в трехкомнатных — в 6 050 рублей ($2 040). Стремление покупателей снизить общий бюджет сделки привело к тому, что доля малогабаритного жилья площадью до 40 кв. м выросла до 34%.

Параллельно с этим на рынке усиливается расслоение: разрыв между нижним и верхним ценовыми сегментами достиг 1 260 долларов за кв. м, а элитное жилье с начала 2025 года подорожало на 41%. Растет и интерес к современному фонду — 29% всех покупок пришлось на дома, возведенные после 2020 года. В то же время предложение на вторичном рынке за год сократилось с 6 800 до 4 500 квартир, особенно в сегменте типовых панельных домов. Из-за этого дефицита количество сделок в старом фонде (до 1960 года постройки) упало сразу на 23%.

Часть покупательского спроса сместилась на первичный рынок, на долю которого пришлось 9% от общего числа сделок. Средняя цена квадратного метра в новостройках поднялась до 7 220 рублей ($2 420), показав квартальный рост на 13%. При этом почти половина всех новых квартир — 45% — была реализована в ценовом диапазоне от 250 до 350 тыс. рублей.

В географическом разрезе лидером по покупательской активности стал Октябрьский район, где благодаря комплексу «Минск Мир» зафиксировано 732 сделки. Самым спокойным оказался Партизанский район, где сменилось всего 126 собственников. Стоит отметить, что в столице заметно выросло число премиальных сделок: за квартал продано 23 квартиры дороже 1 млн рублей, а самой дорогой покупкой стал объект площадью 168 кв. м на улице Грибоедова за 3,47 млн рублей ($1,2 млн).

Однако вслед за бурным ростом наметились первые признаки охлаждения рынка. За первые 20 дней октября в Минске было зарегистрировано менее 500 сделок, что составляет лишь около 40% от сентябрьского объема. Эксперты полагают, что при текущем уровне цен и дефиците доступного типового жилья рынок недвижимости заходит в фазу стабилизации, поддержать которую в дальнейшем смогут рост доходов населения и смягчение условий ипотечного кредитования.