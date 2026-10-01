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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ ОЦЕНКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МТП
16:07 29.10.2026
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 547 «Об одобрении проекта международной технической помощи» принято 28 октября 2026 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом одобрен проект международной технической помощи «Многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин в Республике Беларусь».
Справка Pravo.by
Проект международной технической помощи – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью, ограниченных во времени и обеспеченных за счет предоставленной донорами международной технической помощи и софинансирования (при необходимости)
Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта будет обеспечивать Национальный статистический комитет.
Постановление вступило в силу 28 октября 2026 г.
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