Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 547 «Об одобрении проекта международной технической помощи» принято 28 октября 2026 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом одобрен проект международной технической помощи «Многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин в Республике Беларусь».

Справка Pravo.by

Проект международной технической помощи – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью, ограниченных во времени и обеспеченных за счет предоставленной донорами международной технической помощи и софинансирования (при необходимости)

Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта будет обеспечивать Национальный статистический комитет.

Постановление вступило в силу 28 октября 2026 г.