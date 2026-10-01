Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси развивать сотрудничество с Республикой Алтай в машиностроении, сельском хозяйстве и туризме. Данное заявление прозвучало 29 октября в Минске на встрече с главой российского региона Андреем Турчаком, передает пресс-служба президента.

Белорусский лидер подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность Алтая, Минск открыт для реализации совместных проектов и готов оказать поддержку по любым интересующим регион направлениям.

В качестве перспективного вектора взаимодействия стороны обозначили туристическую сферу. Александр Лукашенко отметил высокий интерес белорусских граждан к южной части Сибири как к уникальному туристическому направлению. Одновременно с этим наблюдается и встречный поток: Беларусь на сегодняшний день занимает первое место в Евразийском регионе по объему поездок со стороны российских туристов, что оказывает положительное влияние на экономику страны.

Помимо удаленных регионов, Минск намерен существенно активизировать экономические связи со своими традиционными партнерами в РФ. В ходе переговоров президент предложил возродить советский опыт разделения зон ответственности, в рамках которого за Беларусью было закреплено обеспечение промышленной и аграрной продукцией Санкт-Петербурга, Калининградской, Московской, Брянской, Смоленской и Псковской областей. Глава государства подтвердил, что республика готова взять на себя этот объем работы и усилить интеграцию с соседними российскими регионами.