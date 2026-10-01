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Экономика РБ
ТУРЧИН ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ RAILWAYS SYSTEMS KZ СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ
14:08 29.10.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с председателем правления ТОО "Railways Systems KZ" Сергеем Павлингером, сообщает пресс-служба Правительства.
Ключевой вопрос - проект создания предприятия по производству стрелочных переводов.
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