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Экономика РБ


ТУРЧИН ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ RAILWAYS SYSTEMS KZ СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ


14:08 29.10.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с председателем правления ТОО "Railways Systems KZ" Сергеем Павлингером, сообщает пресс-служба Правительства.

Ключевой вопрос - проект создания предприятия по производству стрелочных переводов.
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