Экономика РБ

ТУРЧИН ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ RAILWAYS SYSTEMS KZ СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

14:08 29.10.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с председателем правления ТОО "Railways Systems KZ" Сергеем Павлингером, сообщает пресс-служба Правительства. Ключевой вопрос - проект создания предприятия по производству стрелочных переводов.