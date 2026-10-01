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Экономика РБ
КОЧАНОВА ДАЛА ОЦЕНКУ РАЗВИТИЮ МИНСКА И ОБОЗНАЧИЛА ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
14:04 29.10.2026
Сегодня в столице состоялось выездное заседание Мингорисполкома, на котором были подведены предварительные итоги социально-экономического развития за январь — сентябрь 2026 года и рассмотрены задачи по выполнению ключевых ориентатиров Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, передает пресс-служба Совета Республики.
В работе заседания приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова.
В своем выступлении Наталья Кочанова дала высокую оценку системной работе городских властей и организаций столицы. Было отмечено, что в Минске практически полностью решен вопрос с долгостроями, на высоком уровне обеспечивается выполнение программ жилищного строительства и капитального ремонта, планомерно развивается инфраструктура здравоохранения и комфортной городской среды.
Столица последовательно подтверждает свой высокий статус, четырежды заслужив право быть занесенной на Республиканскую доску почета.
Вместе с тем особое внимание было уделено вопросам динамики работы отдельных предприятий республиканской формы собственности, расположенных на территории Минска. Наталья Кочанова указала на необходимость выработки более объективных подходов при планировании показателей и укрепления межведомственного взаимодействия с профильными министерствами для обеспечения стабильного роста валового регионального продукта.
Уполномоченный представитель Главы государства призвала к глубокому анализу потенциала производств, выстраиванию эффективных кооперационных цепочек и более активному продвижению отечественной продукции на перспективные внешние рынки, включая страны дальней дуги и Африканского континента.
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