Как стандарты помогают бизнесу любого масштаба продвигать экспорт продукции, повышать производительность и ускорять модернизацию производств, рассказала начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич на бизнес-курсе «Путь экспортера 2026», сообщает пресс-служба Госстандарта.

Мероприятие, организованное БелТПП при поддержке БелГИСС, собрало представителей промышленности и бизнеса.

Его тематический модуль 2 «Подготовка продукта для рынка: адаптация, маркировка и сертификация» прошел 28 октября в очном и онлайн форматах на площадке национального института по стандартизации – БелГИСС.

Обновление действующих и разработка современных стандартов, гармонизированных с международными, – приоритет Госстандарта и необходимое условие для технологического роста и конкурентоспособности белорусской промышленности.

«В Беларуси ежегодно вводится более 600 новых стандартов, активно омолаживается фонд применяемых стандартов. К 2030 г. средний возраст государственных стандартов (СТБ) снизится до 10 лет, – отметила Оксана Гришкевич. – Особое внимание уделяется проверке научно-технического уровня действующих документов. К 2030 г. планка проверки будет поднята до 1000 стандартов в год вместо нынешних 600. Только по итогам текущего года специалисты уже актуализировали 722 государственных стандарта, обеспечивая базу для выпуска современной и конкурентоспособной продукции».

По словам спикера, достижение технологической безопасности будет обеспечиваться через опережающую стандартизацию. Так, в приоритетных сферах национальной экономики до 2029 г. предусмотрена разработка и актуализация 153 стандартов. До конца года программа опережающей стандартизации будет дополнена новыми работами по предложению Министерства энергетики.

В Беларуси обязательные технические требования защищают внутренний рынок, регулируя отдельные группы товаров в чувствительных секторах экономики: от бытовой химии до стройматериалов.

Оксана Гришкевич подчеркнула, что критически важно участвовать в работе международных технических комитетов по стандартизации. Активная позиция в них позволяет защищать национальные экономические интересы и готовиться промышленности к новым глобальным правилам.

Спикер отметила и положительную динамику в этом вопросе. Только за 2025 – 2026 гг. специалисты организаций республики расширили участие в 11 технических комитетах ISO (безопасность аттракционов, авиакосмическая терминология, механические вибрации, удар и контроль состояний, электроприводные транспортные средства, аддитивное производство, экологический менеджмент, криминалистика, продукция для животных и др.).

Важные работы ведутся и на межгосударственном уровне. Сегодня действуют 137 МТК по стандартизации, Беларусь участвует в 129 из них. Представительство обеспечивается зеркальными национальными техническими комитетами по стандартизации. «ГОСТы активно используются для выполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза и оценки соответствия их требованиям, устранения технических барьеров, в первую очередь, в СНГ, поэтому их обновлению также уделяется первостепенное внимание», – пояснила спикер.

С начала 2026 г. Госстандарт утвердил около 400 новых стандартов и отменил более 350 устаревших.

За 2025–2026 гг. в рамках Союзного государства подписано шесть планов стандартизации в ключевых сферах: от детского питания и станкостроения до электробусов и СВЧ-микроэлектроники. Эта работа направлена на реализацию кооперационных проектов и подтверждение статуса «Товар Союзного государства».

Опережающее развитие национальной стандартизации решает две важнейшие задачи: выступает надежным щитом для внутреннего рынка, гарантируя качество и безопасность продукции, и служит эффективным инструментом экономической интеграции и технологического суверенитета, позволяя белорусским предприятиям оперативно адаптироваться к меняющимся условиям и успешно конкурировать на рынках.