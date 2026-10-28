Экономика РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,3%

11:35 29.10.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-сентябрь 2026 года составил 27 915,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,3% к уровню января-сентября 2025 г.