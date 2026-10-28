Сразу два жилых дома строятся на улице Макаёнка по соседству с киностудией «Беларусьфильм». Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минсктрой».

Локация привлекательная – в шаговой доступности метро «Московская» и главный проспект города, рядом парк Челюскинцев.

Территорию осваивает УКС Заводского района, а строительство ведёт Стройтрест № 1. За дело взялись два управления – СУ-16 и УСР.

Первая 16-этажка на два подъезда (191 квартира) уже пошла в рост этажами. В день нашего приезда на объект монолитчики СУ-16 заливали перекрытия над вторым этажом. Вахтовым методом работают две бригады.

В первой декаде ноября на объект заедут каменщики – начнутся кладочные работы по заполнению стеновых проемов керамзитобетонными блоками.