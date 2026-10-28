ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СРАЗУ ДВА ЖИЛЫХ ДОМА СТРОЯТСЯ НА УЛИЦЕ МАКАЁНКА ПО СОСЕДСТВУ С КИНОСТУДИЕЙ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»


11:15 29.10.2026

Сразу два жилых дома строятся на улице Макаёнка по соседству с киностудией «Беларусьфильм». Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минсктрой».

Локация привлекательная – в шаговой доступности метро «Московская» и главный проспект города, рядом парк Челюскинцев.

Территорию осваивает УКС Заводского района, а строительство ведёт Стройтрест № 1. За дело взялись два управления – СУ-16 и УСР.

Первая 16-этажка на два подъезда (191 квартира) уже пошла в рост этажами. В день нашего приезда на объект монолитчики СУ-16 заливали перекрытия над вторым этажом. Вахтовым методом работают две бригады.

В первой декаде ноября на объект заедут каменщики – начнутся кладочные работы по заполнению стеновых проемов керамзитобетонными блоками.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.2880
USD 2.9430 2.9475
RUB 3.2880 3.4790
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1145 1.1162
EUR/RUB 90.2500 93.9600
USD/RUB 80.8500 84.4570
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте