Оперативниками Брестской таможни пресечена попытка незаконного ввоза на территорию ЕАЭС в целях дальнейшего вовлечения в экономический оборот пассажирского автобуса 2006 года выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, у таможенников возникли сомнения в подлинности идентификационного номера иностранного транспортного средства. Его намеренное видоизменение подтвердил эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ.

При проведении дальнейшей проверки таможенники установили, что с использованием регистрационных знаков и документов, принадлежащих аналогичной модели, но только 1991 года выпуска, транспортное средство пытались выдать как уже зарегистрированное в ЕАЭС.

Автобус оценочной стоимостью свыше 270 тыс. белорусских рублей изъят до решения суда.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля, с приданием одним товарам вида других товаров).

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин и возможная конфискация транспортного средства.