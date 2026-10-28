Руководители промпредприятий Беларуси планируют сохранение текущей динамики производства и спроса на свою продукцию. Это следует из результатов конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в октябре текущего года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно исследованию, 67 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска в отчетном периоде, 72 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.

Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности составил 68 %, а средний период обеспеченности заказами – 2,7 месяца.

Второй месяц подряд около 35% участников исследования отмечают тренд на сокращение складских запасов.

Большинство опрошенных (76 %) заявили о стабильной численности занятых на предприятиях, 11 % – об её увеличении.

Прогнозная оценка инвестиционной активности носит оптимистичный характер. Её рост в ближайшие три месяца планируют 22 % руководителей, 68 % – сохранение текущей динамики. Среди направлений использования капитала лидируют обновление (78%) и расширение (35 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20 % и 18% компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе почти половина топ-менеджеров полагает, что текущий уровень спроса сохранится, 30% опрошенных прогнозируют его рост. Сохранение текущего уровня занятости планируют 76% респондентов, 42 % – неизменность сложившейся динамики объемов промпроизводства, увеличение выпуска продукции ожидает 35% руководителей компаний, в планах трети директоров – рост прибыли.