Александр Лукашенко 28 октября подписал Указ № 387, которым корректируется порядок осуществления обязательной государственной дактилоскопической регистрации, установленный Указом № 565 от 18 ноября 2004 года, сообщает пресс-служба президента.

Документ подготовлен в целях реализации положений Закона от 2 февраля 2026 года "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации".

Указом, в частности, определены органы, которые уполномочены выдавать направления на дактилоскопическую регистрацию и проводить ее новым категориям лиц, подлежащих обязательной дактилоскопии в соответствии с Законом.

Кроме того, совершенствуется порядок информационного взаимодействия между государственными органами в данной сфере. Вносятся изменения, обусловленные практикой применения действующих норм.

Для обеспечения простоты и доступности нормативных предписаний для граждан Указ № 565 изложен в новой редакции.