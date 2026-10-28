Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Евгений Соболевский 28 октября 2026 г. вручил верительные грамоты назначенному Генеральному секретарю ЛАГ Набилю Фахми.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Беларуси с ЛАГ и ее специализированными организациями, включая проведение совместных мероприятий в ближайшей перспективе.

Собеседники положительно оценили динамику взаимодействия Беларуси с арабскими странами и подчеркнули близость подходов Беларуси и государств – членов ЛАГ к выстраиванию сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и добрососедства.