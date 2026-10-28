29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В этом году дата приобретает особое звучание: глобальной кампании Всемирной организации по борьбе с инсультом (WSO) исполняется 20 лет, а ее центральный посыл – «Время действовать – сейчас» (#StrokeActionNow) – как нельзя точно отражает суть проблемы. По данным Министерства здравоохранения Беларуси, в 2025 году инсульт перенесли более 39 тысяч белорусов, а всего в стране ежегодно регистрируется около 40 тысяч таких случаев. В мировом масштабе, по оценкам ВОЗ, ежегодно выявляется около 12 миллионов новых случаев инсульта. Риск столкнуться с инсультом в течение жизни есть у каждого четвертого взрослого – и за последние два десятилетия этот показатель вырос на 50%.

Инсульт в Беларуси остается главной причиной инвалидности и входит в тройку ведущих причин смертности: до 80% пациентов, перенесших это заболевание, в той или иной степени нуждаются в посторонней помощи из-за параличей, нарушений координации и речи. При этом 85% случаев в стране – составляют ишемические инсульты и лишь 15% – геморрагические, которые протекают тяжелее и чаще приводят к летальному исходу. Специалисты называют такое соотношение результатом эффективной работы системы здравоохранения: регулярная диспансеризация позволяет выявлять и контролировать хронические патологии до того, как они обернутся сосудистой катастрофой. Помощь пациентам с инсультом оказывает сеть из 35 больниц, 24 из которых оснащены ангиографами для высокотехнологичной диагностики и лечения; всего в республике развернуто более двух тысяч специализированных коек.

Однако даже самая современная медицина бессильна, если человек опаздывает. Растворить тромб и свести последствия ишемического инсульта к минимуму позволяет тромболитическая терапия, но она эффективна только в пределах терапевтического окна – до 4,5 часов с момента появления первых симптомов. Между тем, по данным медиков, более 70% пациентов теряют это драгоценное время, не распознавая симптомы или недооценивая их опасность. Запомнить эти симптомы просто: внезапная асимметрия лица, слабость в руке или ноге (как правило, с одной стороны тела), нарушение речи. Любой из этих признаков – повод немедленно вызвать скорую помощь: промедление может стоить человеку подвижности, речи или самой жизни.

При этом до 80-90% инсультов можно предотвратить. Основные управляемые факторы риска хорошо известны: повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, аритмия, лишний вес, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и курение. Последний фактор – один из самых значимых предотвратимых факторов: никотин и токсичные вещества табачного дыма повреждают стенки сосудов, лишают их эластичности и ускоряют развитие атеросклероза, поэтому у курящих инсульт случается в 2-4 раза чаще, чем у некурящих, а в сочетании с гипертонией или сахарным диабетом опасность возрастает многократно.

Врачи единодушны: лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья, – полностью отказаться от табака и никотина. Однако для части заядлых курильщиков резкий отказ оказывается непреодолимо трудным шагом. В таких случаях медицинское сообщество все чаще рассматривает концепцию снижения вреда – постепенное уменьшение вредного воздействия на организм для тех, кто пока не готов бросить окончательно. Один из вариантов такого подхода –переход на бездымные технологии, основанные на нагревании табака, поскольку они позволяют существенно снизить воздействие токсичных веществ, образующихся при горении табака. Для некоторых курильщиков со стажем этот шаг может стать промежуточным этапом на пути к полному отказу от табака и ощутимым вкладом в снижение сердечно-сосудистых рисков. Каждое движение в сторону более здорового выбора – это инвестиция в собственное будущее.

Профилактика инсульта – это система ежедневных привычек: регулярный контроль артериального давления, холестерина и сахара в крови, ограничение соли и насыщенных жиров, умеренные физические нагрузки, поддержание нормального веса, отказ от злоупотребления алкоголем. А 29 октября – удачный повод проверить свои показатели: в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом в медицинских учреждениях страны традиционно проходят акции по измерению артериального давления, консультации врачей-неврологов и кардиологов, распространяются памятки о симптомах заболевания и правилах первой помощи . Двадцать лет мировой кампании доказали главное: знание признаков инсульта и внимание к собственному здоровью спасают жизни не хуже лекарств – ведь в этой борьбе побеждает тот, кто не теряет время.