В рамках XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске 27 октября 2026 года прошел круглый стол «Цифровые тренажеры и цифровые двойники: стандартизация, разработка и применение». Организаторами мероприятия выступили госкорпорация «Росатом» и государственное производственное объединение «Белэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, участники круглого стола рассмотрели опыт внедрения цифровых тренажеров на Минской ТЭЦ-4 и Мозырской ТЭЦ, а также возможности масштабирования проектов на другие энергообъекты страны. Проекты реализованы АО «ИТЦ «ДЖЭТ» совместно с ОАО «Белэнергоремналадка». Результатом кооперации стало формирование полнофункциональной учебной среды для подготовки оперативного персонала. На текущем этапе совместная работа направлена на развитие цифровых тренажеров до уровня цифровых двойников – важного инструмента поддержки принятия решений, диагностики и прогноза.

Отдельное внимание было уделено цифровым двойникам. Как рассказал генеральный директор акционерного общества «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» Алексей Ковалевич, такие технологии уже применяются в российской энергосистеме и обеспечивают повышение эффективности использования оборудования и, соответственно, сокращение производственных издержек. Он также подробно остановился на ключевых этапах создания цифрового двойника и метриках оценки его эффективности, уделив особое внимание переходу от разрозненных математических моделей к цифровым двойникам как отраслевому стандарту. По мнению Алексея Ковалевича, для этого необходим единый язык описания цифровых двойников, а также общие подходы к их разработке, верификации, валидации и эксплуатации. Он подчеркнул необходимость консолидации экспертного сообщества для подготовки нормативного документа, регламентирующего требования к разработке, внедрению и эксплуатации цифровых двойников.

В круглом столе также принял участие директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатом» Илья Кавелашвили. В своем выступлении он подчеркнул, что в Беларуси, как и в России, именно энергетическая отрасль стала главным драйвером внедрения аддитивных технологий.

«Электроэнергетика является одной из наиболее динамично развивающихся сфер применения аддитивных технологий. С их помощью изготавливают сложные компоненты для турбин и генераторов, создают элементы реакторного оборудования и насосных агрегатов, а также оперативно восстанавливают изношенные детали. Все это позволяет не только оптимизировать производственные процессы и сократить простои, но и повышать надежность энергоустановок за счет реализации конструктивных решений, недоступных при традиционных методах производства», - отметил Илья Кавелашвили.

Директор ЦАТ РН Денис Рогачев в своем выступлении привел примеры успешных кейсов реверс-инжиниринга. Для РУП «Гомельэнерго» изношенный кронштейн газопоршневой установки прошел полный цикл обратного проектирования: от 3D-сканирования изношенной детали до создания 3D-модели и разработки комплекта конструкторской документации, что позволило наладить производство аналогов. А для ОАО «Белгазстрой» с микронной точностью были созданы макеты для обучения сварщиков.

Для справки.

АО «Инженерно-технический «ДЖЭТ» (АО «ИТЦ «ДЖЭТ» входит в группу компаний АО «Росатом Сервис») – признанный лидер в области тренажёростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. Объединяя опыт и инновации, мы внедряем цифровые решения для бесперебойного функционирования промышленных объектов. Число разработанных компанией в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) тренажеров уже достигло 100 (включая тренажеры для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также государственных районных электростанций по всему миру). Технологические решения АО «ИТЦ «Джэт» используются для подготовки персонала, отработки аварийных сценариев и повышения эффективности технологических процессов, а также могут служить основой для развития цифровых двойников ключевых объектов. Все тренажеры компании соответствуют современным требованиям качества и надежности, что подтверждается опытом внедрения и эксплуатационной практикой. www.get-sim.ru

Госкорпорация «Росатом» одной из первых в России приступила к разработке отечественного оборудования трехмерной печати. Бизнес-направление «Аддитивные технологии» в составе Топливного дивизиона Госкорпорации«Росатом» предоставляет комплексное решение от разработки 3D-принтеров, комплектующих, материалов для печати, программного обеспечения, оказания сервисной поддержки и обучения персонала до оказания услуг по 3D-печати, а также создания центров аддитивных технологий на предприятии заказчика «под ключ». «Росатом» объединяет весь цикл аддитивного производства и обеспечивает российские производственные компании стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства.

Центр аддитивных технологий РН (ЦАТ РН) – совместное предприятие Госкорпорации «Росатом» и белорусского холдинга «Горизонт», открытое 29 сентября 2025 года в Минске. Центр оснащен передовым российским оборудованием, включая SLM-принтеры «Росатома» RusMelt 300M и RusMelt 600M, установку для печати песчано-полимерных форм для литья производства AVP ZIAS, 3D-сканер RangeVision и промышленный FDM-принтер Volgobot CUBE600PRO. ЦАТ РН не только оказывает услуги 3D-печати, но проводит НИОКР и технологические аудиты предприятий, развивает локализацию производства и подготовку кадров, формируя устойчивую экосистему для применения аддитивных решений в энергосистеме страны.