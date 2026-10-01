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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ


16:31 28.10.2026

С 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года в Беларуси начнут действовать новые размеры государственной адресной социальной помощи, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Обновленные суммы выплат традиционно привязаны к критерию нуждаемости, который на этот период установлен на уровне 535,70 рубля. Данный вид поддержки включает в себя четыре ключевых направления социальных пособий, ориентированных на разные категории граждан.

Первым блоком помощи выступает ежемесячное социальное пособие для семей. Его предоставляют в тех случаях, когда среднедушевой доход семьи по объективным причинам не достигает критерия нуждаемости в 535,70 рубля, однако для многодетных семей рамки расширены — они могут рассчитывать на выплату, если их доход не превышает 1,15 величины критерия, что составляет 616,06 рубля.

Помимо ежемесячных выплат, граждане могут рассчитывать на единовременное социальное пособие, предназначенное для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В этом случае финансовая поддержка оказывается при условии, что среднедушевой доход заявителя составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости, то есть не превышает 803,55 рубля.

Отдельное внимание в системе социальной защиты уделяется поддержке людей с инвалидностью, для которых предусмотрено пособие на приобретение предметов гигиены. Эта выплата предоставляется инвалидам I группы и детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, вне зависимости от уровня их общего дохода, а основанием для назначения служат документы о расходах и заключение врачебно-консультационной комиссии или индивидуальная программа реабилитации.

Еще одним важным элементом государственной поддержки остается бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Такая помощь гарантирована семьям, чей среднедушевой доход ниже нормативных 535,70 рубля, а в случае рождения двойни или более детей одновременно полноценное детское питание предоставляется государством полностью независимо от материального положения родителей.
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