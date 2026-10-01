С 1 ноября 2026 года в Беларуси вырастут размеры государственных субсидий, выделяемых гражданам на организацию собственного дела, передает пресс-служба Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Финансовая поддержка рассчитывается в бюджетах прожиточного минимума (БПМ) и предоставляется на безвозмездной основе. Утвержденные суммы выплат будут действовать в течение фиксированного периода по 31 января 2027 года.

Размер государственной помощи напрямую зависит от места регистрации бизнеса и специфики будущей деятельности. Так, при открытии дела в городе безработные смогут получить 11 БПМ, что составляет 5 892,7 рубля. Для жителей малых городов, сельской местности, а также регионов с высокой напряженностью на рынке труда предусмотрена повышенная выплата в размере 15 БПМ, или 8 035,5 рубля. Максимальная поддержка в размере 20 БПМ, равная 10 714,0 рубля, положена тем, кто решит связать свое предприятие с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Для получения этих средств гражданам необходимо выполнить несколько обязательных условий. Соискатель должен быть старше 18 лет и официально иметь статус безработного, зарегистрированный в службе занятости. Последним этапом станет подача официального заявления с приложением готового бизнес-плана. Если у начинающего предпринимателя возникнут сложности с экономическими расчетами, специалисты ведомства бесплатно помогут составить проект или направят на специальное обучение основам предпринимательской деятельности.