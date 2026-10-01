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ТУРЧИН ОЗНАКОМИЛСЯ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ ВОЙСК ВВС И ПВО

15:20 28.10.2026 Премьер-министр Александр Турчин посетил один из полигонов войск ВВС и ПВО, передает пресс-служба Правительства. Вместе с премьер-министром на полигоне работали министр обороны Виктор Хренин и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. В рамках поддержания и совершенствования системы противовоздушной обороны Глава Правительства ознакомился с перспективными образцами вооружения и военной техники. Оценивалось их соответствие современным требованиям.