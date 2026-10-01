ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПРОГРАММА-2030 ПОВЫСИТ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА


14:14 28.10.2026

Программа-2030 формирует условия для роста технологичности, наукоёмкости и конкурентоспособности реального сектора. Об этом заявил сегодня, 28 октября 2026 года, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, открывая на площадке Витебского облисполкома цикл заседаний с участием делегатов Всебелорусского народного собрания от регионов по рассмотрению предварительных итогов выполнения Программы–2030 в текущем году.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, первый замглавы экономического ведомства в своем выступлении напомнил, что в основе программного документа лежат 7 ключевых приоритетов:

1.Национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи.

2.Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности.

3.Создание качественной и удобной среды для жизни.

4.Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

5.Сильные регионы.

6.Укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики.

7. Реализация туристического потенциала.

Каждый из них наполнен конкретными задачами, которые в свою очередь имеют свои оцифрованные индикаторы для мониторинга результативности.

Детальнее остановившись на вопросах роста конкурентоспособности, ускорения технологического развития и цифровой трансформации, Иван Вежновецотметил, что для достижения данной цели активно задействуется имеющийся научный потенциал.

Почти 500 разработок для реального сектора и социальной сферы выполнялись в 26 научно-технических программах, и в этом году порядка 60 уже перешло в практическую стадию.

Наиболее значимые проекты формируют «ядро» Государственной программы инновационного развития: сегодня в ней аккумулировано 58 таких инициатив, 2 из них уже воплотились в жизнь. Всего же объем производства по этой программе превысил 1 млрд. рублей, из которого почти 45 процентов реализовано на экспорт.

В тесном сопряжении с наукой идет формирование новых высокотехнологичных отраслей. Речь, в частности, о роботизации предприятий и организации производств промышленных роботов.

«Здесь уже есть первые практические результаты: на ряде наших флагманов запущены роботизированные комплексы и автоматизированные линии, что дало значительный рост производительности труда и качества выпускаемой продукции. Дальнейшему развитию роботизации будут способствовать вступившие в силу с июня нормы указа президента №198.

Второе – наращивание производства электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры. С начала 2026-го прирост составил более 24 тыс. «электричек», что в 1,3 раза превышает показатели 2025-го. А задача по выпуску 10 тысяч таких машин собственными силами в текущем году будет выполнена досрочно.

И третье – с целью повышения эффективности управления государственными активами внедряется концепция бережливого производства. На крупных предприятиях эффект уже измеряется миллионами рублей. Это деньги, которые остаются на предприятиях и идут на развитие, зарплаты, новые рабочие места», – подчеркнул первый заместитель министра.

Кроме того, Иван Вежновец информировал участников о том, как решаются задачи обеспечения цифрового суверенитета и перехода на отечественный софт.

«Продолжает развиваться «Витрина цифровых проектов»: площадка дополнена почти 100 ИТ-продуктами, а их общее число превысило 850.

Создан первый в Беларуси финансовый маркетплейс «Финмаркет», а в банковской сфере запущен сервис «КРОК».

На стадии пилотной эксплуатации – цифровая платформа «Умный город», также начаты работы по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект».

Важный момент для наших граждан: треть наиболее востребованных административных процедур уже переведена в цифру. При этом внедряются комплексные решения по принципу в «один клик» часто встречающихся жизненных ситуаций: «Рождение ребенка», «Обмен водительского удостоверения» и ряда других. Таким образом, взаимодействие человека с государством становится все более простым, быстрым и комфортным», – подытожил Иван Вежновец.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2840 3.2820
USD 2.9460 2.9477
RUB 3.4790 3.5999
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1142 1.1136
EUR/RUB 90.2000 94.1375
USD/RUB 80.8500 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте