Программа-2030 формирует условия для роста технологичности, наукоёмкости и конкурентоспособности реального сектора. Об этом заявил сегодня, 28 октября 2026 года, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, открывая на площадке Витебского облисполкома цикл заседаний с участием делегатов Всебелорусского народного собрания от регионов по рассмотрению предварительных итогов выполнения Программы–2030 в текущем году.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, первый замглавы экономического ведомства в своем выступлении напомнил, что в основе программного документа лежат 7 ключевых приоритетов:

1.Национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи.

2.Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности.

3.Создание качественной и удобной среды для жизни.

4.Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

5.Сильные регионы.

6.Укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики.

7. Реализация туристического потенциала.

Каждый из них наполнен конкретными задачами, которые в свою очередь имеют свои оцифрованные индикаторы для мониторинга результативности.

Детальнее остановившись на вопросах роста конкурентоспособности, ускорения технологического развития и цифровой трансформации, Иван Вежновецотметил, что для достижения данной цели активно задействуется имеющийся научный потенциал.

Почти 500 разработок для реального сектора и социальной сферы выполнялись в 26 научно-технических программах, и в этом году порядка 60 уже перешло в практическую стадию.

Наиболее значимые проекты формируют «ядро» Государственной программы инновационного развития: сегодня в ней аккумулировано 58 таких инициатив, 2 из них уже воплотились в жизнь. Всего же объем производства по этой программе превысил 1 млрд. рублей, из которого почти 45 процентов реализовано на экспорт.

В тесном сопряжении с наукой идет формирование новых высокотехнологичных отраслей. Речь, в частности, о роботизации предприятий и организации производств промышленных роботов.

«Здесь уже есть первые практические результаты: на ряде наших флагманов запущены роботизированные комплексы и автоматизированные линии, что дало значительный рост производительности труда и качества выпускаемой продукции. Дальнейшему развитию роботизации будут способствовать вступившие в силу с июня нормы указа президента №198.

Второе – наращивание производства электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры. С начала 2026-го прирост составил более 24 тыс. «электричек», что в 1,3 раза превышает показатели 2025-го. А задача по выпуску 10 тысяч таких машин собственными силами в текущем году будет выполнена досрочно.

И третье – с целью повышения эффективности управления государственными активами внедряется концепция бережливого производства. На крупных предприятиях эффект уже измеряется миллионами рублей. Это деньги, которые остаются на предприятиях и идут на развитие, зарплаты, новые рабочие места», – подчеркнул первый заместитель министра.

Кроме того, Иван Вежновец информировал участников о том, как решаются задачи обеспечения цифрового суверенитета и перехода на отечественный софт.

«Продолжает развиваться «Витрина цифровых проектов»: площадка дополнена почти 100 ИТ-продуктами, а их общее число превысило 850.

Создан первый в Беларуси финансовый маркетплейс «Финмаркет», а в банковской сфере запущен сервис «КРОК».

На стадии пилотной эксплуатации – цифровая платформа «Умный город», также начаты работы по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект».

Важный момент для наших граждан: треть наиболее востребованных административных процедур уже переведена в цифру. При этом внедряются комплексные решения по принципу в «один клик» часто встречающихся жизненных ситуаций: «Рождение ребенка», «Обмен водительского удостоверения» и ряда других. Таким образом, взаимодействие человека с государством становится все более простым, быстрым и комфортным», – подытожил Иван Вежновец.