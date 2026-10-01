Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь провел встречу с членами Молодёжного совета при Совете Республики, передает пресс-служба экономического ведомства.

Совместные мероприятия руководства Министерства с инициативной молодёжью успели стать хорошей традицией. Сегодня с будущими парламентариями предметно обсуждались предложенные ими законодательные инициативы.

Открывая встречу, министр экономики особо подчеркнул, что именно с искреннего интереса к деятельности институтов власти и алгоритмам нормотворческой работы начинается карьера будущих управленцев, общественных и политических деятелей.

«В Минэкономики, чья миссия напрямую связана с созиданием будущего, хорошо знают, что за каждым подобным проектом стоят кропотливый аналитический труд и активный творческий поиск.

И мы с удовлетворением отмечаем, что молодое поколение мыслит нешаблонно, ищет альтернативные пути и предлагает интересные решения там, где традиционные подходы порой не срабатывают.

Мы готовы слушать, обсуждать каждое ваше предложение и, если они действительно помогут улучшить жизнь граждан и укрепить правовой фундамент государства, - поддерживать и продвигать их», – заявил Юрий Чеботарь.

Диалог получился живым и открытым. Члены Молодёжного совета расширили свой багаж знаний и получили практические советы, а сотрудники Министерства ближе познакомились с мотивированными молодыми людьми, стремящимися принести пользу своей стране.