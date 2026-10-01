|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ ОБСУДИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ С ЧЛЕНАМИ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА
14:07 28.10.2026
Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь провел встречу с членами Молодёжного совета при Совете Республики, передает пресс-служба экономического ведомства.
Совместные мероприятия руководства Министерства с инициативной молодёжью успели стать хорошей традицией. Сегодня с будущими парламентариями предметно обсуждались предложенные ими законодательные инициативы.
Открывая встречу, министр экономики особо подчеркнул, что именно с искреннего интереса к деятельности институтов власти и алгоритмам нормотворческой работы начинается карьера будущих управленцев, общественных и политических деятелей.
«В Минэкономики, чья миссия напрямую связана с созиданием будущего, хорошо знают, что за каждым подобным проектом стоят кропотливый аналитический труд и активный творческий поиск.
И мы с удовлетворением отмечаем, что молодое поколение мыслит нешаблонно, ищет альтернативные пути и предлагает интересные решения там, где традиционные подходы порой не срабатывают.
Мы готовы слушать, обсуждать каждое ваше предложение и, если они действительно помогут улучшить жизнь граждан и укрепить правовой фундамент государства, - поддерживать и продвигать их», – заявил Юрий Чеботарь.
Диалог получился живым и открытым. Члены Молодёжного совета расширили свой багаж знаний и получили практические советы, а сотрудники Министерства ближе познакомились с мотивированными молодыми людьми, стремящимися принести пользу своей стране.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
Курсы в банках
на 28.10.2026
Конвертация в банках
на 28.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте