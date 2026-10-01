ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


У КУФАРА ПОЧТИ 12 МЛН АККАУНТОВ. СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПОКУПАЮТ НА ПЛОЩАДКЕ


13:51 28.10.2026

Куфар подошел к рекордной отметке в 12 млн. аккаунтов. Чаще всего пользователи продают и покупают детские вещи, женскую одежду и смартфоны. Популярная площадка объявлений к своему 14-летию поделилась статистикой и выпустила первый музыкальный альбом.

С 2012 года на Куфаре зарегистрировали более 11,92 млн аккаунтов. Только с начала года пользователями создано порядка 24 млн объявлений. В этом году на Куфаре ежемесячно успешно закрывалось в среднем около 444 тысяч объявлений. Активность на площадке уверенно растет. В марте количество продаж достигло 478 тысяч, что отчасти связано с перепродажей невостребованных подарков после 8 Марта. К сентябрю показатель вырос до 492 тысяч.

В 2026 году на Куфаре чаще всего покупают женскую одежду — на эту категорию пришлось более 290 тысяч продаж. На втором месте — мобильные телефоны с показателем свыше 224 тысяч, а замыкает тройку мужская одежда — более 160 тысяч продаж.

В топ-10 также вошли одежда для девочек и мальчиков, игрушки и книги, автозапчасти, комплектующие, а также детская и женская обувь. Особенно популярны детские вещи: суммарно в нескольких категориях на них пришлось более 348 тысяч продаж.

Больше всего активных аккаунтов приходится на Минск. На втором месте — Гомель, на третьем — Брест. За ними с небольшим отставанием идут Витебск, Могилев и Гродно. Среди районных центров наиболее активны Барановичи, Пинск, Бобруйск и Борисов.

Есть на Куфаре и настоящие рекордсмены: на счету самого активного покупателя — более 1550 покупок, подтвержденных отзывами.

«За 14 лет Куфар стал частью повседневной жизни миллионов людей. Для нас важно, чтобы площадка оставалась местом, где люди могут находить нужные им вещи и услуги, арендовать или покупать недвижимость, планировать путешествия по Беларуси, совершать сделки быстро и безопасно. Мы продолжаем расти, делая ставку на новые сервисы и возможности для наших пользователей», — отмечают на Куфаре.

В честь дня рождения Куфар подготовил и необычный подарок для аудитории: музыкальный альбом Артура Безриска из пяти треков о товарах, автомобилях, услугах, путешествиях и безопасных сделках. Его можно послушать на Яндекс Музыке, Apple Music, YouTube и Spotify.

Куфар — крупная онлайн-площадка объявлений, где пользователи покупают и продают товары, ищут автомобили, недвижимость, услуги и многое другое. За 14 лет ресурс объединил миллионы пользователей и компаний.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2840 3.2820
USD 2.9460 2.9477
RUB 3.4790 3.5999
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1142 1.1136
EUR/RUB 90.2000 94.1375
USD/RUB 80.8500 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте