Куфар подошел к рекордной отметке в 12 млн. аккаунтов. Чаще всего пользователи продают и покупают детские вещи, женскую одежду и смартфоны. Популярная площадка объявлений к своему 14-летию поделилась статистикой и выпустила первый музыкальный альбом.

С 2012 года на Куфаре зарегистрировали более 11,92 млн аккаунтов. Только с начала года пользователями создано порядка 24 млн объявлений. В этом году на Куфаре ежемесячно успешно закрывалось в среднем около 444 тысяч объявлений. Активность на площадке уверенно растет. В марте количество продаж достигло 478 тысяч, что отчасти связано с перепродажей невостребованных подарков после 8 Марта. К сентябрю показатель вырос до 492 тысяч.

В 2026 году на Куфаре чаще всего покупают женскую одежду — на эту категорию пришлось более 290 тысяч продаж. На втором месте — мобильные телефоны с показателем свыше 224 тысяч, а замыкает тройку мужская одежда — более 160 тысяч продаж.

В топ-10 также вошли одежда для девочек и мальчиков, игрушки и книги, автозапчасти, комплектующие, а также детская и женская обувь. Особенно популярны детские вещи: суммарно в нескольких категориях на них пришлось более 348 тысяч продаж.

Больше всего активных аккаунтов приходится на Минск. На втором месте — Гомель, на третьем — Брест. За ними с небольшим отставанием идут Витебск, Могилев и Гродно. Среди районных центров наиболее активны Барановичи, Пинск, Бобруйск и Борисов.

Есть на Куфаре и настоящие рекордсмены: на счету самого активного покупателя — более 1550 покупок, подтвержденных отзывами.

«За 14 лет Куфар стал частью повседневной жизни миллионов людей. Для нас важно, чтобы площадка оставалась местом, где люди могут находить нужные им вещи и услуги, арендовать или покупать недвижимость, планировать путешествия по Беларуси, совершать сделки быстро и безопасно. Мы продолжаем расти, делая ставку на новые сервисы и возможности для наших пользователей», — отмечают на Куфаре.

В честь дня рождения Куфар подготовил и необычный подарок для аудитории: музыкальный альбом Артура Безриска из пяти треков о товарах, автомобилях, услугах, путешествиях и безопасных сделках. Его можно послушать на Яндекс Музыке, Apple Music, YouTube и Spotify.

Куфар — крупная онлайн-площадка объявлений, где пользователи покупают и продают товары, ищут автомобили, недвижимость, услуги и многое другое. За 14 лет ресурс объединил миллионы пользователей и компаний.