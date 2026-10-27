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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
10:09 28.10.2026
Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 383, который предусматривает учреждение герба и флага Гомельского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Герб отражает исторический путь и особенности региона. Он представляет собой щит, в верхнем зеленом поле которого расположены два золотых снопа и серебряный крест, а в нижнем голубом поле - золотая рысь.
Флаг Гомельского района воспроизводит изображение герба.
Создание новых геральдических символов будет способствовать популяризации национальных традиций, исторического и культурного наследия региона.
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