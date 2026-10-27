Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

10:09 28.10.2026 Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 383, который предусматривает учреждение герба и флага Гомельского района. Об этом сообщает пресс-служба президента. Герб отражает исторический путь и особенности региона. Он представляет собой щит, в верхнем зеленом поле которого расположены два золотых снопа и серебряный крест, а в нижнем голубом поле - золотая рысь. Флаг Гомельского района воспроизводит изображение герба. Создание новых геральдических символов будет способствовать популяризации национальных традиций, исторического и культурного наследия региона.