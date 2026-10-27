Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 1%

10:06 28.10.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-сентябрь 2026 г. в текущих ценах составил 18182,9 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1% к уровню января – сентября 2025 г