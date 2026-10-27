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Экономика РБ


КАРАНКЕВИЧ: СФОРМИРОВАННЫЙ ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ ОБЕСПЕЧИТ ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ


10:01 28.10.2026

В Беларуси сформирован энергетический потенциал, который позволяет смотреть в долгосрочную перспективу, решая стратегические задачи. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на пленарной сессии "Развивая энергетику - развиваем экономику" во время Белорусского энергетического и экологического форума, сообщает пресс-служба Правительства.

"Особое внимание уделяется развитию линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения. Буквально за три года объем реконструкции и строительства новых линий электропередачи увеличился в два раза. Задача на текущую пятилетку - этот темп роста сохранить. То есть в 2026-2030 годах темп роста модернизации действующих и строительства новых линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения должен увеличиться в два раза", - сказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра отметил, что от надежности работы энергетики зависит темп роста и динамика развития реального сектора экономики, социальной сферы, регионов. "Белорусская энергосистема обеспечивает потребителей энергоресурсами в необходимом объеме. Благодаря поддержке главы государства сформирован энергетический потенциал, который позволяет решать не только текущие вопросы, но и смотреть на долгосрочную перспективу, решая стратегические задачи", - подчеркнул вице-премьер.

Ключевым событием для энергосистемы стал ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, которая отвечает самым высоким мировым требованиям по надежности и безопасности и обеспечивает на 40% потребности страны в электроэнергии. БелАЭС обеспечивает такие задачи, как снижение потребности в природном газе, обеспечение возрастающего спроса на электроэнергию. "Топливно-энергетический баланс, который сформирован в стране, позволяет оптимально сочетать и атомную энергетику, и газовую генерацию, и возобновляемые источники энергии, и местные виды топлива", - обратил внимание Виктор Каранкевич.

Потребление электроэнергии в стране растет по нескольким направлениям, в том числе на цели отопления и горячего водоснабжения, на развитие электротранспорта. Развивается электрозарядная инфраструктура. Реализуются пилотные проекты по переводу на использование пассажирского электротранспорта отдельных населенных пунктов - Жодино, Шклова и Новополоцка. Еще один важный аспект - развитие пригородного сообщения с использованием электробусов между Минском и городами-спутниками. "Активно развивается и промышленность, используя электрическую энергию для автоматизации и цифровизации технологических процессов", - добавил вице-премьер.
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