Министерство труда и социальной защиты провело очередной перерасчет государственных выплат, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, в результате планового повышения за весь 2026 год размеры этих пособий выросли на 9,1%. Установленные суммы будут актуальны в течение трех месяцев — с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года.

Наибольшие изменения коснулись единовременных выплат, которые родители получают при расширении семьи. Так, при рождении первого ребенка государство выплатит 10 БПМ, что составляет 5 357,00 рублей, а при рождении второго и последующих детей сумма возрастет до 14 БПМ, или 7 499,80 рублей. Поддержка начинается еще до появления малыша на свет: женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, положено единовременное пособие в размере 100% БПМ, которое теперь равно 535,70 рублям.

Для семей, уже воспитывающих детей, предусмотрены регулярные ежемесячные выплаты. В период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет на старших детей от 3 до 18 лет ежемесячно будет выплачиваться 50% БПМ, или 267,85 рублей. Такая же сумма в 267,85 рублей предусмотрена для детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, установленных законодательством, а если в такой семье воспитывается ребенок-инвалид старше 3 лет, выплата увеличивается до 70% БПМ, что составляет 374,99 рублей.

Особое внимание традиционно уделяется социальной защите детей, нуждающихся в повышенной поддержке и специальном уходе. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья (а также с III и IV степенью до достижения им 3 лет) составит 100% БПМ, или 535,70 рублей. Если же у ребенка диагностирована III или IV степень утраты здоровья и он старше 3 лет, размер пособия повышается до 120% БПМ, что эквивалентно 642,84 рублям. Кроме того, ежемесячная выплата на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ, или 374,99 рублей.

Все эти меры направлены на укрепление демографической стабильности и планомерное улучшение благосостояния белорусских семей. На сегодняшний день государственными пособиями, исчисляемыми из БПМ, в республике охвачено 152,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.