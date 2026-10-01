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Экономика РБ


ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЦЕНТРА БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В 2027 ГОДУ


15:09 27.10.2026

Об этом заявил на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

"Правительством Республики Беларусь определены источники финансирования, строительная подрядная организация. С наступлением благоприятных погодных условий в 2027 году планируем начать строительство и успешно его завершить в том же году", - отметил Александр Турчин.

Премьер-министр назвал промышленный сектор приоритетным направлением. За последние пять лет по программе обновления парка пассажирской техники Санкт-Петербурга приобретено около 2 тыс. единиц такой техники белорусского производства, около 700 единиц дорожно-строительной и коммунальной техники, более 5,5 тыс. лифтового оборудования. Налажено сервисное обслуживание закупаемой техники, сформированы склады необходимых запасных частей. Также отрабатывается сотрудничество в сфере судостроения.

"Белорусские машиностроители намерены продолжать поставки в Санкт-Петербург пассажирской, коммунальной и специальной техники. Готовы участвовать во всех конкурсных процедурах закупок. В этих целях точечно совершенствуем технические возможности предлагаемой продукции с учетом природно-климатических и архитектурных особенностей города. Рассчитываем, что наша техника традиционно и далее будет востребована в Санкт-Петербурге", - отметил Александр Турчин.
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