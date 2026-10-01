Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время его рабочего визита в Беларусь, сообщает пресс-служба Правительства.

Сотрудничество Беларуси и Санкт-Петербурга носит комплексный системный характер. Имеются все предпосылки для наращивания сотрудничества в промышленной сфере. Есть успешный опыт производственной кооперации - совместное производство лифтового оборудования. Это еще одна сфера с потенциальными резервами для наращивания взаимодействия.

Также Беларуси есть что предложить петербургским судостроителям в части оборудования и комплектующих. Белорусские продукты питания знают и любят в Санкт-Петербурге. Товаропроводящие сети для их реализации постоянно расширяются. Буквально на прошлой неделе открыта очередная торговая точка по проекту "Белорусская деревня".

Наблюдается значительная активизация контактов в гуманитарной сфере.

Сотрудничество в области науки, образования, туризма в течение последних лет приобрело устойчивый, динамично развивающийся характер. Тема сохранения и популяризации общего героико-патриотического наследия неизменно находится в спектре внимания.

Встреча в формате "один на один" предваряла заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.