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Экономика РБ


КУРС НА КООПЕРАЦИЮ: ТУРЧИН ОБСУДИЛ С БЕГЛОВЫМ СОВМЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ


15:08 27.10.2026

Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время его рабочего визита в Беларусь, сообщает пресс-служба Правительства.

Сотрудничество Беларуси и Санкт-Петербурга носит комплексный системный характер. Имеются все предпосылки для наращивания сотрудничества в промышленной сфере. Есть успешный опыт производственной кооперации - совместное производство лифтового оборудования. Это еще одна сфера с потенциальными резервами для наращивания взаимодействия.

Также Беларуси есть что предложить петербургским судостроителям в части оборудования и комплектующих. Белорусские продукты питания знают и любят в Санкт-Петербурге. Товаропроводящие сети для их реализации постоянно расширяются. Буквально на прошлой неделе открыта очередная торговая точка по проекту "Белорусская деревня".

Наблюдается значительная активизация контактов в гуманитарной сфере.

Сотрудничество в области науки, образования, туризма в течение последних лет приобрело устойчивый, динамично развивающийся характер. Тема сохранения и популяризации общего героико-патриотического наследия неизменно находится в спектре внимания.

Встреча в формате "один на один" предваряла заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.
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