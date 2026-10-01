Санкт-Петербург уверенно занимает верхние строчки в рейтинге регионов России по объемам товарооборота с Беларусью. Об этом заявил на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин обратил внимание, что в этом году исполняется 20 лет соглашению между Правительством Беларуси и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Прошел без малого год со дня проведения в Санкт-Петербурге 15-го заседания Совета делового сотрудничества.

"Подводя итоги выполнения принятых на нем решений и реализации пятилетней программы нашего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, хочу с удовлетворением отметить результаты этой работы в совместных форматах. На протяжении ряда лет Санкт-Петербург по объемам товарооборота уверенно занимает верхние строчки в рейтинге регионов России", - отметил Александр Турчин.

По словам Главы Правительства, с 2021 года товарооборот увеличился в полтора раза. "Задача $2,5 млрд, которую мы еще недавно для себя определяли, по итогам 2025 года успешно перевыполнена. Текущий период мы также завершаем с весьма неплохими показателями", - подчеркнул Премьер-министр.

Александр Турчин также выделил сотрудничество в сфере поставок продуктов питания, туризма, что приобретает особую актуальность в условиях переориентации турпотоков.

"Наше взаимодействие в научно-образовательной сфере имеет устоявшуюся практику и основывается в первую очередь на крепких межвузовских связях. Образовательными и научными организациями реализуется более 250 договоров в рамках такого сотрудничества. В этом плане Санкт-Петербург, являющийся ведущим центром науки и образования России, и Беларусь, накопившая значительный багаж теории и практики формирования профессиональных кадров, объединяет стремление к взаимодействию в области подготовки специалистов дефицитных, узкопрофильных направлений для различных отраслей", - отметил Александр Турчин.

Премьер-министр поздравил Александра Беглова с высокой заслуженной наградой - орденом Почета, который вручен Президентом Беларуси за особый личный вклад в развитие белорусско-российских отношений, а также за гостеприимство, высокий уровень организации концерта-реквиема белорусских исполнителей и творческих коллективов "Каждый третий", приуроченного ко Дню памяти жертв блокады, за теплый прием ансамбля "Песняры", выступившего в городе на Неве в День единения народов Беларуси и России.