ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ В 1,5 РАЗА


15:04 27.10.2026

Санкт-Петербург уверенно занимает верхние строчки в рейтинге регионов России по объемам товарооборота с Беларусью. Об этом заявил на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин обратил внимание, что в этом году исполняется 20 лет соглашению между Правительством Беларуси и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Прошел без малого год со дня проведения в Санкт-Петербурге 15-го заседания Совета делового сотрудничества.

"Подводя итоги выполнения принятых на нем решений и реализации пятилетней программы нашего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, хочу с удовлетворением отметить результаты этой работы в совместных форматах. На протяжении ряда лет Санкт-Петербург по объемам товарооборота уверенно занимает верхние строчки в рейтинге регионов России", - отметил Александр Турчин.

По словам Главы Правительства, с 2021 года товарооборот увеличился в полтора раза. "Задача $2,5 млрд, которую мы еще недавно для себя определяли, по итогам 2025 года успешно перевыполнена. Текущий период мы также завершаем с весьма неплохими показателями", - подчеркнул Премьер-министр.

Александр Турчин также выделил сотрудничество в сфере поставок продуктов питания, туризма, что приобретает особую актуальность в условиях переориентации турпотоков.

"Наше взаимодействие в научно-образовательной сфере имеет устоявшуюся практику и основывается в первую очередь на крепких межвузовских связях. Образовательными и научными организациями реализуется более 250 договоров в рамках такого сотрудничества. В этом плане Санкт-Петербург, являющийся ведущим центром науки и образования России, и Беларусь, накопившая значительный багаж теории и практики формирования профессиональных кадров, объединяет стремление к взаимодействию в области подготовки специалистов дефицитных, узкопрофильных направлений для различных отраслей", - отметил Александр Турчин.

Премьер-министр поздравил Александра Беглова с высокой заслуженной наградой - орденом Почета, который вручен Президентом Беларуси за особый личный вклад в развитие белорусско-российских отношений, а также за гостеприимство, высокий уровень организации концерта-реквиема белорусских исполнителей и творческих коллективов "Каждый третий", приуроченного ко Дню памяти жертв блокады, за теплый прием ансамбля "Песняры", выступившего в городе на Неве в День единения народов Беларуси и России.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2026
валюта курс
EUR 3.2811
USD 2.9456
RUB 3.6597
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2847 -0.0142
USD 2.9456 +0.0026
RUB 3.6597 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3040
USD 2.9430 2.9520
RUB 3.4767 3.6450
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 90.5500 94.5900
USD/RUB 80.5500 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте