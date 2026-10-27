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Экономика РБ
«ГОМЕЛЬСТЕКЛО» СДЕЛАЕТ СТАВКУ НА НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
13:39 27.10.2026
ОАО «Гомельстекло» направит усилия на разработку инвестиционных проектов, направленных на освоение новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Такая задача поставлена перед коллективом предприятия по итогам визита помощника Президента — инспектора по Гомельской области Юрия Валеватого, который ознакомился с текущими результатами работы и технологическим потенциалом флагмана стекольной отрасли, передает пресс-служба Минстройархитектуры.
На данный момент предприятие демонстрирует стабильные объемы производства, ежегодно выпуская более 20 миллионов квадратных метров полированного стекла. Масштабные объемы обеспечиваются в том числе за счет собственной сырьевой базы: в структуру ОАО входит Гомельский горно-обогатительный комбинат, который полностью закрывает потребности стекольных заводов страны в кварцевом песке, а также поставляет формовочные материалы на литейные производства.
Для оценки резервов роста инспектор посетил ключевые производственные участки, включая линию № 2 цеха полированного стекла, специализирующуюся на выпуске листового бесцветного стекла, и цех промышленной переработки. Юрий Валеватый охарактеризовал «Гомельстекло» как высокотехнологичное предприятие с высокой степенью автоматизации, однако подчеркнул необходимость системной работы над инвестиционным портфелем для диверсификации продуктовой линейки.
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