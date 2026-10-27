В Витебске готовят к запуску гигантский зарядный хаб BatteryFly, который может стать крупнейшим в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, всего здесь будет 31 коннектор на 20 электромобилей. На территории ТЦ «Энергия» уже доставили и настроили оборудование. Сейчас специалисты приступают к пусконаладочным работам.

В новом хабе уже устанавливают 31 коннектор. Мощность станций составит от 160 до 240 кВт. Для водителей это означает больше возможностей зарядиться в городе, а для тех, кто приезжает в Витебск по делам или за покупками, появится еще одна удобная точка на карте.

Зарядные станции уже доставлены на объект и настроены. В том числе на объекте будут станции белорусского производителя «Стрим» с 4 коннекторами сразу. Сейчас команда BatteryFly приступает к пусконаладочным работам. После их завершения хаб сможет принимать автомобилистов.

«Это будет крупнейший зарядный хаб в Витебске и в Беларуси по количеству коннекторов и мощности. Для нас это серьезный шаг в развитии зарядной инфраструктуры города. Оборудование уже на месте, впереди пусконаладочные работы. Хотим, чтобы у водителей было больше возможностей зарядиться быстро и удобно, без долгих поисков свободной станции. Особенно важно, что такая площадка сможет обслуживать сразу большое количество электромобилей», — отмечают в BatteryFly.

Новый мега-хаб вскоре откроют на площадке возле ТЦ «Энергия» на улице Терешковой, 19. В ближайшие дни специалисты завершат пусконаладочные работы.

BatteryFly – одна из самых крупных сетей в Беларуси. Ее зарядные станции работают в Минске, областных и районных центрах. Новые объекты также вводят вдоль трасс. Платформа представлена и крупными хабами в столице, в том числе в ТРЦ Palazzo, ТЦ Momo и ТРЦ DanaMall. В ближайшие годы компания продолжит стремительно расширять инфраструктуру. Витебский хаб станет самым крупным в сети.