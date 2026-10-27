ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ВИТЕБСКЕ ОТКРОЮТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗАРЯДНЫЙ ХАБ BATTERYFLY


13:04 27.10.2026

В Витебске готовят к запуску гигантский зарядный хаб BatteryFly, который может стать крупнейшим в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, всего здесь будет 31 коннектор на 20 электромобилей. На территории ТЦ «Энергия» уже доставили и настроили оборудование. Сейчас специалисты приступают к пусконаладочным работам.

В новом хабе уже устанавливают 31 коннектор. Мощность станций составит от 160 до 240 кВт. Для водителей это означает больше возможностей зарядиться в городе, а для тех, кто приезжает в Витебск по делам или за покупками, появится еще одна удобная точка на карте.

Зарядные станции уже доставлены на объект и настроены. В том числе на объекте будут станции белорусского производителя «Стрим» с 4 коннекторами сразу. Сейчас команда BatteryFly приступает к пусконаладочным работам. После их завершения хаб сможет принимать автомобилистов.

«Это будет крупнейший зарядный хаб в Витебске и в Беларуси по количеству коннекторов и мощности. Для нас это серьезный шаг в развитии зарядной инфраструктуры города. Оборудование уже на месте, впереди пусконаладочные работы. Хотим, чтобы у водителей было больше возможностей зарядиться быстро и удобно, без долгих поисков свободной станции. Особенно важно, что такая площадка сможет обслуживать сразу большое количество электромобилей», — отмечают в BatteryFly.

Новый мега-хаб вскоре откроют на площадке возле ТЦ «Энергия» на улице Терешковой, 19. В ближайшие дни специалисты завершат пусконаладочные работы.

BatteryFly – одна из самых крупных сетей в Беларуси. Ее зарядные станции работают в Минске, областных и районных центрах. Новые объекты также вводят вдоль трасс. Платформа представлена и крупными хабами в столице, в том числе в ТРЦ Palazzo, ТЦ Momo и ТРЦ DanaMall. В ближайшие годы компания продолжит стремительно расширять инфраструктуру. Витебский хаб станет самым крупным в сети.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2026
валюта курс
EUR 3.2978
USD 2.9430
RUB 3.6588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2847 -0.0142
USD 2.9456 +0.0026
RUB 3.6597 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3040
USD 2.9430 2.9520
RUB 3.4767 3.6450
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 90.5500 94.5900
USD/RUB 80.5500 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте