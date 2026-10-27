Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 40 организаций, представляющих различные отрасли экономики.

В их числе:

Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»;

ОАО «Свiтанак» г.Жодино;

ОАО «НЗГА» г. Новогрудок;

СП «Санта Бремор» ООО;

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»;

СПК «Агрокомбинат Снов»;

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;

ОАО «Красный пищевик»;

ОАО «Могилевский мясокомбинат»;

ОАО «Волковысский мясокомбинат»;

ОАО «Рогачевский МКК»;

ОАО «Кобринский МСЗ»;

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»;

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;

ОАО «Гомсельмаш»;

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;

ОАО «ГЗЛиН»;

СЗАО «БЕЛДЖИ»;

ОАО «Гродненский стеклозавод»;

Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»;

ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»;

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;

Витебский государственный медицинский университет;

ВГУ имени П.М.Машерова;

БГАТУ;

Академия МВД;

ГУО «Гродненский областной институт развития образования»;

Витебский областной институт развития образования;

УП «МИНГАЗ»;

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

УП «БЕЛТЕХОСМОТР»;

ОАО «Белэнергоремналадка»;

Государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект»;

ОАО «ИнДев Солюшенс»;

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»;

Государственное предприятие «Туристско-гостиничный комплекс «Витебск Отель»;

КУП «Брестжилстрой»;

ОАО «Буровая компания «Дельта»;

РУП «Белдорцентр»;

РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

В 2026 г. конкурс демонстрирует высокий уровень конкуренции. Острая борьба ожидается среди организаций продовольственного сектора, сферы услуг, в том числе в области строительства, а также образования.

Об ответственном отношении участников к поддержанию высокого статуса лауреата говорит состав конкурсантов: 25 организаций, ставших лауреатами в 2023 г., будут подтверждать свое звание.

В настоящее время экспертами завершено рассмотрение документов, представленных организациями, и начались посещения претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организациям, удостоенным звания лауреата, будут вручены дипломы и символы Премии Правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы Премии Правительства.

Кроме этого, список победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Республики Беларусь за рубежом.