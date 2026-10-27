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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИ 40 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
12:58 27.10.2026
Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 40 организаций, представляющих различные отрасли экономики.
В их числе:
Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»;
ОАО «Свiтанак» г.Жодино;
ОАО «НЗГА» г. Новогрудок;
СП «Санта Бремор» ООО;
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»;
СПК «Агрокомбинат Снов»;
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;
ОАО «Красный пищевик»;
ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
ОАО «Волковысский мясокомбинат»;
ОАО «Рогачевский МКК»;
ОАО «Кобринский МСЗ»;
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»;
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;
ОАО «Гомсельмаш»;
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;
ОАО «ГЗЛиН»;
СЗАО «БЕЛДЖИ»;
ОАО «Гродненский стеклозавод»;
Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»;
ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»;
СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;
Витебский государственный медицинский университет;
ВГУ имени П.М.Машерова;
БГАТУ;
Академия МВД;
ГУО «Гродненский областной институт развития образования»;
Витебский областной институт развития образования;
УП «МИНГАЗ»;
РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
УП «БЕЛТЕХОСМОТР»;
ОАО «Белэнергоремналадка»;
Государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект»;
ОАО «ИнДев Солюшенс»;
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»;
Государственное предприятие «Туристско-гостиничный комплекс «Витебск Отель»;
КУП «Брестжилстрой»;
ОАО «Буровая компания «Дельта»;
РУП «Белдорцентр»;
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
В 2026 г. конкурс демонстрирует высокий уровень конкуренции. Острая борьба ожидается среди организаций продовольственного сектора, сферы услуг, в том числе в области строительства, а также образования.
Об ответственном отношении участников к поддержанию высокого статуса лауреата говорит состав конкурсантов: 25 организаций, ставших лауреатами в 2023 г., будут подтверждать свое звание.
В настоящее время экспертами завершено рассмотрение документов, представленных организациями, и начались посещения претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.
Организациям, удостоенным звания лауреата, будут вручены дипломы и символы Премии Правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы Премии Правительства.
Кроме этого, список победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Республики Беларусь за рубежом.
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