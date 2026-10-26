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Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ НАЦЕЛЕНА НА РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


12:27 27.10.2026

Беларусь стремится укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Владимирской областью. Об этом заявил 26 октября 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь на заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области Российской Федерации, передает пресс-служба экономического ведомства.

Как отметил в своем выступлении глава экономического ведомства, по итогам 2025-го наш товарооборот обновил исторический максимум, превысив отметку в 550 млн долларов. При этом рост взаимной торговли сопровождается расширением номенклатуры поставок: за последние 10 лет количество товарных позиций увеличилось на 20 %. Вместе с тем, по мнению министра, для сохранения позитивной динамики необходимо активнее использовать возможности промышленной кооперации и создавать условия для устойчивого роста взаимных поставок. Среди перспективных направлений– машиностроение, металлургия, производство комплектующих, промышленного оборудования, сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Белорусские предприятия готовы закрывать потребности области в грузовом и пассажирском транспорте, коммунальной техники и других специализированных машинах.

Также есть существенные возможности для наращивания поставок в регион белорусских продуктов питания.

«Рассчитываем и на дальнейшее развитие инфраструктурного направления. Такие совместные имиджевые проекты как школа в Суздале, станция водоподготовки в городе Радужном – это те практические итоги нашего взаимодействия, которые наглядно позволяют нашим людям понять и ощутить выгоды интеграции», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

В завершение заседания в присутствии Министра экономики Юрия Чеботаря и губернатора Владимирской области Александра Авдеева были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством инвестиций и приватизации и ООО «Колокшанский Агрегатный завод», а также План мероприятий по реализации соглашения об установлении дружественных отношений между Петушинским муниципальным округом Владимирской области и Борисовским районом Минской области.
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