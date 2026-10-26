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Экономика РБ


С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТСЯ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ


11:45 27.10.2026

В Беларуси с 1 ноября 2026 года увеличится пособие по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

С начала следующего месяца в республике вырастут социальные выплаты для граждан, которые взяли на себя заботу об инвалидах I группы либо о пожилых людях, достигших 80-летнего возраста. Изменение размера этой государственной поддержки напрямую связано с плановым повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

В зависимости от количества подопечных сумма выплаты будет рассчитываться по двум разным ставкам. Так, при уходе за одним нетрудоспособным гражданином размер пособия составит 100% БПМ, что равняется 535,7 рубля. Если же человек обеспечивает уход за двумя и более лицами, выплата увеличится до 120% от бюджета прожиточного минимума и составит 642,84 рубля. Установленные денежные суммы будут действовать на протяжении текущего квартала.

Для оформления и начисления данной финансовой помощи гражданам необходимо обратиться в профильные государственные инстанции. Подать заявление и пакет документов можно двумя способами: через местную службу «Одно окно» исполнительного комитета либо напрямую в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, нуждающегося в постоянном уходе.
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