В Беларуси с 28 октября по 10 ноября пройдет первая очная смена школы олимпиадного движения, сообщает Telegram-канал Минобразования.

Обучение организовано в очно-дистанционном формате по семи ключевым учебным предметам: астрономии, биологии, географии, информатике, математике, физике и химии.

Участниками этого этапа стали 70 учащихся и 21 педагогический работник, успешно прошедшие предварительный отбор по итогам дистанционных туров. Для эффективной организации образовательного процесса потоки слушателей разделены: школьники пройдут подготовку на базе Национального детского технопарка, а для учителей площадки развернуты в Академии национального образования.

Такой подход позволяет одновременно решать две важные задачи. Для учащихся интенсивные занятия станут этапом подготовки к республиканской олимпиаде и возможностью войти в состав сборных команд Республики Беларусь на международных соревнованиях. В свою очередь, педагоги на тематических семинарах изучат новые методики работы со способными детьми, что послужит повышению их квалификации.