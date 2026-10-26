|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ НАКОПАЛИ БОЛЕЕ 4 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
10:47 27.10.2026
В Беларуси активно продолжается уборка сахарной свеклы. По оперативным данным Минсельхозпрода на 27 октября, белорусские аграрии уже собрали 4,067 млн тонн сладкого корня.
Свекловичные поля демонстрируют хорошую продуктивность: средняя урожайность по стране составляет 492 центнера с гектара, а средняя сахаристость корнеплодов держится на уровне 17%.
Высокие качественные показатели подкрепляются хорошими темпами полевых работ, ведь к настоящему моменту сельскохозяйственные предприятия убрали культуру с площади 83 тысячи гектаров. Это составляет 76% от общего плана, который в текущем году равен 109 тысячам гектаров.
Весомый вклад в этот результат внесла Минская область, где аграрии собрали 1 миллион 509 тысяч тонн, а также Гродненский регион с показателем в 1 миллион 364 тысячи тонн. В Брестской области накопано 725 тысяч тонн, в Могилевской — 408 тысяч, тогда как Гомельская и Витебская области завершают список с результатами в 37 и 24 тысячи тонн соответственно.
Сразу же с полей организована и оперативная логистика по доставке сырья на перерабатывающие предприятия. На свеклоприемные пункты уже вывезено 78% от накопанного урожая, что составляет 3 миллиона 187 тысяч тонн. При этом в счет госзаказа поставлено 2 миллиона 411 тысяч тонн сахарной свеклы, благодаря чему текущий план государственных поставок выполнен уже на 72%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2026
Курсы в банках
на 27.10.2026
Конвертация в банках
на 27.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте