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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ НАКОПАЛИ БОЛЕЕ 4 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ


10:47 27.10.2026

В Беларуси активно продолжается уборка сахарной свеклы. По оперативным данным Минсельхозпрода на 27 октября, белорусские аграрии уже собрали 4,067 млн тонн сладкого корня.

Свекловичные поля демонстрируют хорошую продуктивность: средняя урожайность по стране составляет 492 центнера с гектара, а средняя сахаристость корнеплодов держится на уровне 17%.

Высокие качественные показатели подкрепляются хорошими темпами полевых работ, ведь к настоящему моменту сельскохозяйственные предприятия убрали культуру с площади 83 тысячи гектаров. Это составляет 76% от общего плана, который в текущем году равен 109 тысячам гектаров.

Весомый вклад в этот результат внесла Минская область, где аграрии собрали 1 миллион 509 тысяч тонн, а также Гродненский регион с показателем в 1 миллион 364 тысячи тонн. В Брестской области накопано 725 тысяч тонн, в Могилевской — 408 тысяч, тогда как Гомельская и Витебская области завершают список с результатами в 37 и 24 тысячи тонн соответственно.

Сразу же с полей организована и оперативная логистика по доставке сырья на перерабатывающие предприятия. На свеклоприемные пункты уже вывезено 78% от накопанного урожая, что составляет 3 миллиона 187 тысяч тонн. При этом в счет госзаказа поставлено 2 миллиона 411 тысяч тонн сахарной свеклы, благодаря чему текущий план государственных поставок выполнен уже на 72%.
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