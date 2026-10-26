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Экономика РБ


МТС ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ДЕКЛАРАЦИИ РСС О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ


10:05 27.10.2026

МТС присоединился к Декларации о защите детей в цифровой среде, принятой Региональным содружеством в области связи (РСС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, документ закрепляет приверженность всестороннему обеспечению безопасности несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Документ признает необходимость повышения цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, развития технологических решений для создания безопасной цифровой экосистемы, а также многостороннего партнерства государства, частного сектора и общественных организаций. Особое внимание уделяется профилактике цифровой зависимости и буллинга, а также обмену лучшими практиками на региональном и международном уровнях.

Присоединение к Декларации означает, что МТС разделяет изложенные в ней принципы и заинтересован в их практической реализации. Компания продолжит прилагать системные усилия, направленные на защиту, опираясь на уже накопленный опыт и действующие инициативы.

МТС, как один из лидеров телеком-рынка, реализует комплексный подход к обеспечению цифровой безопасности несовершеннолетних. Абонентам доступны решение для родительского контроля, детский тарифный план «Супер Соник» с защитой от переплат и киберугроз, а также геолокационный сервис «Семья здесь», позволяющий знать, где находится ребенок.

При этом в компании уверены: цифровая безопасность начинается с осознанного поведения в сети. Поэтому вместе с Министерством образования Республики Беларусь МТС развивает образовательные инициативы. #ИнтернетБезБуллинга помогает школьникам, родителям и педагогам распознавать и противостоять буллингу в сети. #ШколаЦифровойГрамотности дает возможность воспитанникам интернатных учреждений освоить основы кибербезопасности, научиться осознанно пользоваться гаджетами, познакомиться с ИИ-инструментами и определиться с будущей профессией. А #ДиджиталЛаб позволяет мотивированным подросткам со всей страны углубить знания по широкому кругу направлений и подготовиться к роли лидеров цифрового развития.

Справочно: МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker.

Региональное содружеств в области связи (РСС) — межгосударственный орган координации в области связи и информационных технологий, образованный в 1992 году. Признан специализированными агентствами ООН: Международным союзом электросвязи и Всемирным почтовым союзом в качестве их региональных организаций. Сегодня РСС объединяет «цифровые» министерства 10 стран Центральной Евразии, а также порядка 60 компаний-участников и наблюдателей, включая МТС.
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