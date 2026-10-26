В Беларуси с 1 ноября 2026 года увеличатся государственные детские пособия, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Изменение размеров выплат, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума (БПМ), станет уже четвертым перерасчетом в текущем году. В общей сложности за год сумма господдержки выросла на 9,1%, а новые утвержденные размеры будут действовать на протяжении трех месяцев — до 31 января 2027 года.

Рост БПМ в первую очередь затронет единовременные выплаты, которые предоставляются семьям при рождении малышей и на этапе беременности. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 5 357,0 рубля, что эквивалентно 10 БПМ. При появлении в семье второго и последующих детей родителям выплатят 14 БПМ, или 7 499,80 рубля. На такую же гарантированную поддержку государства могут рассчитывать и будущие мамы: женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, положена единовременная выплата в размере 100% БПМ, которая составит 535,70 рубля.

Наряду с единовременной помощью скорректированы и ежемесячные пособия для тех, кто воспитывает нескольких детей разного возраста. На выплату в размере 50% БПМ, или 267,85 рубля, могут рассчитывать семьи на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. Аналогичная сумма в 267,85 рубля предусмотрена и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, установленных законодательством, за исключением случаев, когда в семье воспитывается ребенок-инвалид.

Для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, государственная поддержка традиционно устанавливается в повышенном размере. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет из отдельных категорий семей теперь составит 70% БПМ, что равняется 374,99 рубля. Столько же будут ежемесячно получать и семьи на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

Особый порядок начисления предусмотрен для пособий по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При I и II степени утраты здоровья до совершеннолетия ребенка, а также при III и IV степени до исполнения ему 3 лет ежемесячная выплата составит 100% БПМ, или 535,70 рубля. Если же у ребенка диагностирована III или IV степень утраты здоровья и он старше 3 лет, размер пособия увеличивается до 120% БПМ и составит 642,84 рубля.

Все эти запланированные меры позволят усилить социальную защищенность наиболее уязвимых категорий граждан в зимний период. В целом очередное повышение государственных пособий, привязанных к размеру БПМ, охватит 152,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет по всей стране.