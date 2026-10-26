Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь утвердило новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Соответствующее постановление ведомства № 88 было подписано 19 октября 2026 года.

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, согласно документу, главный социальный норматив в среднем на душу населения устанавливается на уровне 535,70 рубля.

БПМ повлечет за собой автоматический перерасчет целого ряда государственных выплат и надбавок, исчисляемых от его величины. В частности, пропорционально росту норматива увеличатся размеры пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты к пенсиям, а также выплаты по уходу за инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Нынешнее изменение станет уже четвертым перерасчетом БПМ с начала текущего года. За этот период норматив увеличился на 9,1%, существенно опередив уровень инфляции, который за первые девять месяцев 2026 года составил 3,6%. Такой темп роста гарантирует не просто сохранение, но и реальное увеличение покупательной способности граждан, чьи доходы привязаны к величине бюджета прожиточного минимума.