Заявления на включение в реестры факторинговых организаций и поставщиков платежных услуг можно будет подать через единый портал с 1 января 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом вносится корректировка в постановление Совета Министров от 4 мая 2026 года №221 "Об административных процедурах".

В частности, предусматривается перевод в электронную форму административных процедур, связанных с ведением реестров факторинговых организаций и поставщиков платежных услуг, посредством предоставления субъектам хозяйствования возможности направления заявлений на осуществление процедур (включение/выключение из реестра) в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Национальным банком и РУП "Национальный центр электронных услуг" завершены работы по переводу в электронную форму данных административных процедур. Ввод программного обеспечения в промышленную эксплуатацию запланирован в ноябре 2026 года.