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Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС С 2027 ГОДА СМОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ В ФИНРЕЕСТРЫ ОНЛАЙН
16:46 26.10.2026
Заявления на включение в реестры факторинговых организаций и поставщиков платежных услуг можно будет подать через единый портал с 1 января 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документом вносится корректировка в постановление Совета Министров от 4 мая 2026 года №221 "Об административных процедурах".
В частности, предусматривается перевод в электронную форму административных процедур, связанных с ведением реестров факторинговых организаций и поставщиков платежных услуг, посредством предоставления субъектам хозяйствования возможности направления заявлений на осуществление процедур (включение/выключение из реестра) в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Национальным банком и РУП "Национальный центр электронных услуг" завершены работы по переводу в электронную форму данных административных процедур. Ввод программного обеспечения в промышленную эксплуатацию запланирован в ноябре 2026 года.
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